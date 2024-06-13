Защитником «Арсенала» Кивёром интересуются три итальянских топ-клуба — Николо Скира

Три итальянских топ-клуба заинтересованы в трансфере защитника «Арсенала» и сборной Польши Якуба Кивёра, сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 24-летний футболист хочет получать больше игрового времени и изъявляет желание покинуть клуб. Сообщается, что «Арсенал» просит за защитника € 20–25 млн. «Милан», «Ювентус» и «Наполи» уже заявили о своём интересе к игроку сборной Польши.

Якуб Кивёр перешёл в «Арсенал» из «Специи» зимой 2023 года. В прошедшем сезоне 24-летний игрок провёл на поле 30 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.