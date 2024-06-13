Марков: Слуцкий в «Рубине» мне сказал, что будет ставить в старт Игнатьева, хотя я лучше

Нападающий «Факела» Евгений Марков вспомнил период своей совместной работы в казанском «Рубине» с российским тренером Леонидом Слуцким.

«На третьем сборе он (Слуцкий) ко мне подошёл тогда, когда как раз перешёл Иван Игнатьев за € 7 млн, и сказал: «Ты сейчас лучший, но я не могу его не поставить в старт на первую игру. Я просил руководство его купить. И как ты понимаешь то, что я его не поставлю?» Я тогда перешёл на правах аренды из «Динамо», в течение двух сборов был MVP команды. Спасибо ему, что он подошёл и честно про это рассказал. Он мне сказал, что у меня будет роль игрока на 15–20 минут. Честно мне признался, что я лучше, но всё вот так», — сказал Марков в эфире выпуска «Плохие Футболисты» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

29-летний Марков провёл в «Рубине» сезон-2019/2020. В 22 матчах он успел забить пять мячей за казанскую команду, прежде чем вернулся в московское «Динамо». Перешедший из «Краснодара» в конце 2019 года Иван Игнатьев покинул «Рубин» летом 2022 года. Он забил три гола и оформил три голевые передачи в 40 матчах за казанцев. Леонид Слуцкий тренировал «Рубин» в период с 2019 по 2022 год.