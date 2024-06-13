«Ренн» подписал 16-летнего Стивена Джерарда

16-летний вингер болгарского «Левски» Стивен Джерард Гаоте перешёл в «Ренн». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, футболист будет выступать за молодёжную команду. Предположительно, игрока назвали в честь бывшего полузащитника «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

Основная команда «Ренна» завершила прошлый сезон Лиги 1 на 10-м месте, набрав 46 очков за 34 игры.

Стивен Джеррард — воспитанник «Ливерпуля». В Англии полузащитник играл только за эту команду и принял участие в 710 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 186 голами и 157 результативными передачами. Под занавес карьеры перебрался в США, где выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси». На данный момент Джеррард работает тренером в Саудовской Аравии, где возглавляет «Аль-Иттифак».