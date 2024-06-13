Стала известна позиция Анчелотти по продлению контракта с капитаном «Реала» Начо

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил центральному защитнику «сливочных» и сборной Испании Начо, что хочет, чтобы капитан остался в команде и продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас.

По информации источника, Начо ещё не принял окончательное решение по своему будущему, но Анчелотти поставил условие — объявить о своём решении до конца июня. Отмечается, что решение испанца может повлиять на будущее Рафы Марина, который провёл выдающийся сезон в аренде за «Алавес», а также ускорить переезд в Испанию французского защитника «Лилля» Лени Йоро.

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Испанец является воспитанником «Реала», прошёл путь от академии до основной команды. Вместе с клубом Начо выиграл четыре чемпионата Испании, два Кубка и пять Суперкубков Испании, а также шесть раз взял Лигу чемпионов и четыре раза — Суперкубок УЕФА.

В минувшем сезоне Начо сыграл 45 матчей и отдал одну голевую передачу. Всего же у защитника 364 матча за «Реал», 16 голов и 10 передач.

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