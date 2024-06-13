«ПСЖ» интересуется полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном — Arménie Football

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну, сообщает Arménie Football в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, главный тренер парижан Луис Энрике ищет игрока, способного быстро переходить из полузащиты в атаку и Сперцян может закрыть этот вопрос.

Сперцян выступает за основной состав «Краснодара» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может купить голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. На данный момент транферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

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