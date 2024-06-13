Haber Kartali: «Бешикташ» договорился с «Зенитом» по переходу Фернандеша и Зайнутдинова

«Бешикташ» достиг соглашения с «Зенитом» о трансферах Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова, сообщает Haber Kartali в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, В общей сложности от «Зенита» будет получено € 24 млн за трансфер двух игроков. Соглашение также включает в себя бонусные положения.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

25-летний Фернандеш в минувшем сезоне к сыграл за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Зенит» стал победителем чемпионата России и Кубка страны.

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