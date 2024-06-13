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«Иногда тяну его за уши, чтобы помогал защищаться». Карвахаль — об игре 16-летнего Ямала

«Иногда тяну его за уши, чтобы помогал защищаться». Карвахаль — об игре 16-летнего Ямала
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Футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Даниэль Карвахаль высказался об игре и перспективах 16-летнего каталонца Ламина Ямала в национальной команде.

«Мы говорили об этом на днях, и я сказал Ямалу, что в 17 лет я праздновал победу в молодежном Кубке чемпионов с «Реалом», а он здесь, играет на чемпионате Европы со взрослой командой и имеет значение в «Барселоне». Он хороший игрок, но иногда мне приходится тянуть его за уши, чтобы помочь защититься (смеётся). Он чистый талант, молодой и энергичный», — приводит слова Карвахаля испанское онлайн-издание Marca.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля.

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