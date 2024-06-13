«У нас 48 побед в Лиге чемпионов». Лапорта — об успехах «Барселоны»

Жоан Лапорта, занимающий должность президента «Барселоны», высоко оценил состояние каталонской команды на европейской арене.
«Бренд «Барселоны» силён. Мы лучший мультиспортивный клуб в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов», — приводит слова Лапорты Marca.
По итогам чемпионата «Барселона» заняла второе место с 85 очками. Золотые медали выиграл мадридский «Реал» (95 очков). В Лиге чемпионов команда Хави дошла до 1/4 финала, где проиграла «ПСЖ» со счётом 4:6 по сумме двух матчей. В Кубке Испании каталонский клуб остановился на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив будущему победителю «Атлетику» (2:4). В финале Суперкубка Испании «блауграна» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 1:4.
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