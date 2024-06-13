Стала известна сумма, за которую «Аталанта» готова отпустить Алексея Миранчука

Инсайдер Джанлуиджи Лонгари подтвердил интерес «Кальяри» к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

По данным источника, «Аталанта» готова продать россиянина за сумму в более чем € 10 млн.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года, куда перешёл из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.

В минувшем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. По итогам прошлого сезона россиянин в составе «Аталанты» выиграл Лигу Европы. В решающем матче турнира команда разгромила «Байер» со счётом 3:0.

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