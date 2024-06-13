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Лионель Месси рассказал, что его удивляет в сборной Аргентины

Лионель Месси рассказал, что его удивляет в сборной Аргентины
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о национальной команде.

«Аргентина всегда является фаворитом, как на Кубке Америки, так и на чемпионатах мира. Теперь мы больше фавориты из-за того, откуда мы родом, поскольку мы выиграли последний Кубок Америки, «Финалиссиму» и чемпионат мира, а также из-за группы игроков, которые у нас есть.

Я тренировался несколько дней, и что меня никогда не перестает удивлять, так это то, как игроки тренируются, настрой ребят, желание и жажда продолжать побеждать. Это будет сложный Кубок Америки, очень сбалансированный, поскольку так было всегда, но у нас есть хороший шанс снова оказаться в числе лучших», — приводит слова Месси ESPN.

Напомним, Кубок Америки стартует 21 июня.

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