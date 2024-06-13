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Стала известна принципиальная позиция Флика по возможному трансферу Феликса в «Барселону»

Стала известна принципиальная позиция Флика по возможному трансферу Феликса в «Барселону»
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24-летний нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии, выступающий за «Барселону» на правах аренды, Жоау Феликс в следующем сезоне может вновь играть за каталонскую команду, сообщает Sport.es.

По информации источника, в услугах португальца заинтересован новый тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик. Он дал добро на повторную аренду и хотел бы полноценно подписать португальца в будущем.

Отмечается, что немецкий специалист провёл беседу с нападающим, пообщавшись с ним о будущем своего проекта. Флик рассказал, что не понимает отношения Хави к Жоау. Немец хочет сделать игрока сборной Португалии одним из ведущих игроков атаки своей команды.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Сообщается, что сделка может состояться, только если агенту Жорже Мендеш, представляющий интересы Феликса сможет убедить «Атлетико» отпустить футболиста. Ранее сообщалось, что мадридский клуб не хочет отпускать футболиста менее, чем за € 60 млн.

24-летний португальский футболист сыграл за «Барселону» 44 матча во всех соревнованиях, в которых отметился 10 забитыми мячами и сделал шесть результативных передач. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

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