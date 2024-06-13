Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассказал, кто является лучшим игроком поколения. Специалист прямо не назвал имя, но намекнул, что им является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

«Какого игрока я никогда не подписывал, но хотел? В моём поколении я бы назвал «маленького парня». Маленький парень не поддавался дрессировке, но я должен сказать, что в нашем поколении он был лучшим», — приводит слова Моуринью Eurosport.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение аргентинского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард также выступал за французский «ПСЖ» и каталонскую «Барселону».

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