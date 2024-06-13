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Альваро Мората выступил с неожиданным заявлением о своём будущем перед Евро-2024

Альваро Мората выступил с неожиданным заявлением о своём будущем перед Евро-2024
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Альваро Мората высказался о своём будущем в мадридском клубе на фоне слухов о трансферах других форвардов в состав «матрасников».

«Я вижу в прессе, что «Атлетико» хочет подписать восемь нападающих, скажу прямо… Похоже, что я не являюсь приоритетом для клуба. В октябре мне исполнится 32 года, я не могу оставаться в «Атлетико» и не играть, не быть в приоритете для клуба.

Вообще легче всего в прошлом году было уйти из «Атлетико». У меня были более выгодные с финансовой точки зрения предложения от крупных команд, но у меня есть иллюзия, что я выиграю титул с «матрасниками», – сказал форвард в интервью El Larguero.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В минувшем сезоне Мората провёл за испанский клуб 48 матчей, в которых отметился 21 голом, а также пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. Контракт с «Атлетико» у форварда истекает 30 июня 2026 года.

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