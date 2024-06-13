Игрок «Спартака» станет основным в сборной Коста-Рики на Кубке Америки

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде будет основным форвардом сборной Коста-Рики на предстоящем Кубке Америки — 2024. Об этом сообщает журналист Науэль Лансон.

По информации источника, Угальде считается игроком, от игры которого будет зависеть результат сборной. Отмечается, что в Угальде ценят скорость, постоянную активность и поиск пространства впереди, а также умение бороться с защитниками в игре один в один, несмотря на невысокий рост для игрока группы атаки.

Ранее стало известно, что Угальде вошёл в финальную заявку своей национальной команды для участия в финальной части Кубка Америки. За сборную Коста-Рики форвард провёл 10 матчей и отметился тремя голами.

Напомним, национальная команда Коста-Рики будет участвовать в Кубке Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля. Игры группового этапа будут проходить с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля. Матчи Кубка Америки – 2024 примут 14 городов США.

Сборной Коста-Рики на групповом этапе турнира предстоит встретиться с командами Бразилии, Колумбии и Парагвая.

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