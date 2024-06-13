Во Франции запустили кампанию против лудомании перед Евро-2024

Национальное управление по азартным играм Франции (ANJ) в преддверии чемпионата Европы — 2024 запустило информационную кампанию против лудомании. Об этом сообщает Igamingbusiness.

По информации источника, профилактическая кампания от ANJ была разработана французским рекламным агентством Rosbeef!.. В программе используются жёлтые баннеры и реальные истории из жизни игроков-лудоманов, чтобы лучше передать серьёзность последствий игровой зависимости. Также известно, что данная кампания будет включать социальную рекламу в Snapchat и видеоролики с отзывами игроков.

Согласно опросу, за Евро-2024 будут наблюдать более 50% жителей Франции. Треть населения страны планирует делать ставки на матчи турнира. Аналитики прогнозируют, что французы поставят более €1 млрд на игры Евро-2024.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: