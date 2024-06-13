Бразилия сыграла вничью с США в заключительном товарищеском матче перед Кубком Америки

В ночь с 12 на 13 июня состоялся товарищеский матч между сборной США и национальной командой Бразилии. Встреча проходила на стадионе «Кэмпинг Уорлд» в Орландо (США) и завершилась ничейным результатом — 1:1.

На 17-й минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго, ассистировал которому Рафинья, выступающий за каталонскую «Барселону». На 26-й минуте прямым ударом со штрафного счёт сравнял вингер сборной США и итальянского «Милана» Кристиан Пулишич.

Напомним, обе сборные будут участвовать в Кубке Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля. Игры группового этапа будут проходить с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля. Матчи Кубка Америки – 2024 примут 14 городов США.

Сборной Бразилии на групповом этапе турнира предстоит встретиться с командами Коста-Рики, Колумбии и Парагвая. США же сыграет с Боливией, Панамой и Уругваем.

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