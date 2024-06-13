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Президент «Барселоны» объяснил, почему клуб уволил Хави с поста главного тренера

Президент «Барселоны» объяснил, почему клуб уволил Хави с поста главного тренера
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, почему было принято решение уволить Хави с поста главного тренера.

«Он взял команду в очень трудное время, выиграл исторический титул чемпионата Испании и Суперкубок и оставил после себя ряд молодых игроков, которые в будущем выиграют много трофеев. Несмотря на это, мы приняли такое решение, потому что был необходим новый импульс, и мы выбрали ценного и ответственного тренера», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Новым главным тренером «Барселоны» стал Ханс-Дитер Флик. Ранее он занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды — чемпионат Германии.

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