Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иностранные фанаты засмеяли президента «Барселоны» за фразу про лучший клуб, упомянув ЦСКА

Иностранные фанаты засмеяли президента «Барселоны» за фразу про лучший клуб, упомянув ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Иностранные фанаты в социальных сетях засмеяли президента «Барселоны» Жоана Лапорту после его слов о том, что каталонский клуб является лучшим в Европе, так как имеет 48 титулов Лиги чемпионов (имеются в виду европейские трофеи в разных видах спорта. — Прим. «Чемпионата»).

«На самом деле лучший клуб в Европе — ЦСКА. У них больше всего Европейских кубков — 84: 33 в мужском фехтовании, 20 по хоккею, 13 по волейболу, 8 по баскетболу, 3 по шахматам, 3 по женскому волейболу, 2 в женском фехтовании, 1 по гандболу и 1 по водному поло», — написал фанат в соцсети X (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, по итогам чемпионата «Барселона» заняла второе место с 85 очками. Золотые медали выиграл мадридский «Реал» (95 очков). В Лиге чемпионов команда Хави дошла до 1/4 финала, где проиграла «ПСЖ» со счётом 4:6 по сумме двух матчей. В Кубке Испании каталонский клуб остановился на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив будущему победителю «Атлетику» (2:4). В финале Суперкубка Испании «блауграна» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 1:4.

Материалы по теме
«У нас 48 побед в Лиге чемпионов». Лапорта — об успехах «Барселоны»

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android