Иностранные фанаты засмеяли президента «Барселоны» за фразу про лучший клуб, упомянув ЦСКА

Иностранные фанаты в социальных сетях засмеяли президента «Барселоны» Жоана Лапорту после его слов о том, что каталонский клуб является лучшим в Европе, так как имеет 48 титулов Лиги чемпионов (имеются в виду европейские трофеи в разных видах спорта. — Прим. «Чемпионата»).

«На самом деле лучший клуб в Европе — ЦСКА. У них больше всего Европейских кубков — 84: 33 в мужском фехтовании, 20 по хоккею, 13 по волейболу, 8 по баскетболу, 3 по шахматам, 3 по женскому волейболу, 2 в женском фехтовании, 1 по гандболу и 1 по водному поло», — написал фанат в соцсети X (ранее Twitter).

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Напомним, по итогам чемпионата «Барселона» заняла второе место с 85 очками. Золотые медали выиграл мадридский «Реал» (95 очков). В Лиге чемпионов команда Хави дошла до 1/4 финала, где проиграла «ПСЖ» со счётом 4:6 по сумме двух матчей. В Кубке Испании каталонский клуб остановился на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив будущему победителю «Атлетику» (2:4). В финале Суперкубка Испании «блауграна» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 1:4.

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