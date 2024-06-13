Лионель Месси рассказал, за кого болел в финале Лиги чемпионов — 2024

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси высказался о том, за кого болел в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Финал Лиги чемпионов? Да, я, очевидно, болел за дортмундскую «Боруссию» в финале минувшего розыгрыша. Я фанат «Барселоны», и если бы теоретически «Барселона» вышла в финал, болельщики «Реала» тоже поддержали бы соперника, так бывает в футболе», — приводит слова Месси ESPN AR.

Напомним, Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение аргентинского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард также выступал за французский «ПСЖ» и каталонскую «Барселону».

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