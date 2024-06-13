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«Зенит» предлагает Жедсону Фернандешу четырёхлетний контракт

«Зенит» предлагает Жедсону Фернандешу четырёхлетний контракт
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«Зенит» предлагает четырёхлетний контракт полузащитнику «Бешикташа» Жедсону Фернандешу, сообщает журналист Серкан Дикме в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, «Зенит» предложил футболисту зарплату в размере € 3 млн в год и бонусы. Сейчас между клубами проходят переговоры, которые могут завершиться к выходным.

Фернандеш выступает за турецкий клуб с лета 2022 года, когда он перешёл из португальской «Бенфики». В минувшем сезоне полузащитник сыграл за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, в которых записал на своё счёт три гола и шесть результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2027 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

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