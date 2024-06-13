Рио Фердинанд назвал фаворита Евро-2024

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о фаворитах чемпионата Европы по футболу.

«Я думаю, что двумя главными фаворитами должны стать Англия и Франция. Думаю, что Англия и Франция пройдут дальше всех остальных. Германия? Я не думаю, что они выиграют этот турнир, но они могут быть близки, потому что у них будет домашнее преимущество. Я считаю фаворитом сборную Англии. Джуд Беллингем – топ-игрок и, возможно, лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Гарри Кейн – лучший бомбардир в Германии», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Звёздные «ветераны» Евро-2024