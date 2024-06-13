Срна — о Модриче: лучший игрок всех времён на своей позиции

Экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна высказался об уровне 38-летнего полузащитника «шашечных» и мадридского «Реала» Луки Модрича.

«Лука — нечто очень, очень особенное. Да, я знаю, я хорват, но на самом деле он особенный игрок и невероятный человек, как в личном, так и в профессиональном плане, пример, которому все должны следовать. Я думаю, что Лука — лучший игрок всех времён на своей позиции», — приводит слова Срны FourFourTwo.

38-летний центральный полузащитник «Реала» Лука Модрич в составе сборной Хорватии выступит на предстоящем чемпионате Европы — 2024 в Германии. Этот турнир станет для Модрича девятым крупным форумом в качестве игрока национальной команды. Ранее футболист сыграл на четырёх чемпионатах мира и четырёх чемпионатах Европы.