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Беллингем раздавал автографы фанатам после тренировку Англии перед стартом Евро-2024

Беллингем раздавал автографы фанатам после тренировку Англии перед стартом Евро-2024
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем подписывал футболки фанатам после первой тренировки своей команды в Германии.

С 14 июня стартует чемпионат Европы, который продлится до 14 июля. Англичане сыграют в группе С со сборными Словении, Дании и Сербии.

На предыдущем чемпионате Европы — 2020 сборная Англии дошла до финала турнира, где проиграла сборной Италии со счётом 1:1 (2:3 пен.).

В минувшем сезоне-2023/2024 Беллингем сыграл 42 матча, забил 23 мяча и отдал 13 голевых передач в составе мадридского «Реала».

За сборную 20-летний футболист дебютировал в ноябре 2020 года в домашнем матче со сборной Ирландии (3:0). На данный момент у Беллингема 29 матчей за Англию, 3 забитых мяча и пять результативных передач.

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