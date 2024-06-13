Мората высказался о выходе на четвёртое место в списке лучших бомбардиров Испании

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о выходе на четвёртое место в списке лучших бомбардиров национальной команды в истории.

8 июня Испания обыграла Северную Ирландию со счётом 5:1. Мората отличился в матче забитым мячом, который стал для форварда 35 за сборную. Больше 31-летнего футболиста забили за только три футболиста — Фернандо Торрес (38 голов), Рауль (44 гола) и Давид Вилья (59 голов).

«Я очень этим горжусь. Если подумать, через что мне пришлось пройти. Трудные моменты, матчи, в которых я не мог играть, турниры, на которые меня не брали. Я многое преодолел, чтобы оказаться на этом месте. Но если бы я мог выбирать между победой сборной на этом Евро и своим попаданием на этот турнир, я выбрал бы сборную.

Мне нравится, что я неподалеку от таких людей, как Фернандо Торрес, Рауль и Давид Вилья. Это невероятные игроки, и я хочу это подчеркнуть. Они всегда давали мне дельные советы и всегда были рядом, и я очень этому рад», – приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.

Мората дебютировал за сборную в ноябре 2014 года в матче со сборной Беларуси (3:0).С того момента на счету нападающего 73 сыгранных матча, 35 забитых мячей и 7 голевых передач.

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