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Матч открытия ЕВРО-2024: дата и время, когда и где состоится, кто играет

Матч открытия ЕВРО-2024: дата и время, когда и где состоится, кто играет
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Чемпионат Европы — 2024 в Германии возьмёт старт 14 июня 2024 года и будет проходить до 14 июля. В соревновании примут участие 24 европейские национальные команды, поделенные на шесть групп по четыре сборной в каждой.

В матче открытия турнира встретятся участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 пройдёт 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная России не примет участие в чемпионате Европы — 2024 из-за отстранения от международных соревнований, наложенного УЕФА в феврале 2022 года по политическим причинам. Подопечные Валерия Карпина не были допущены к жеребьёвке отборочного турнира Евро-2024.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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