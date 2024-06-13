Матч открытия ЕВРО-2024: дата и время, когда и где состоится, кто играет

Чемпионат Европы — 2024 в Германии возьмёт старт 14 июня 2024 года и будет проходить до 14 июля. В соревновании примут участие 24 европейские национальные команды, поделенные на шесть групп по четыре сборной в каждой.

В матче открытия турнира встретятся участники группы A — сборные Германии и Шотландии. Стартовая игра Евро-2024 пройдёт 14 июня на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Сборная России не примет участие в чемпионате Европы — 2024 из-за отстранения от международных соревнований, наложенного УЕФА в феврале 2022 года по политическим причинам. Подопечные Валерия Карпина не были допущены к жеребьёвке отборочного турнира Евро-2024.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.