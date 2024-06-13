Тренер сборной Испании: Родри — лучший полузащитник в мире, выделяется во всех аспектах

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игровые качества полузащитника национальной команды Родри.

«Для меня это лучший центральный полузащитник в мире, идеальный шестой номер. Он выделяется во всех аспектах игры. Понимает, как атаковать и как защищаться, он не жадничает мячом, всегда готов открыться под пас, очень трудолюбивый и знает, как вести игру.

Для меня это настоящий талант. Родри понял, что без упорного труда, самоотдачи и самоотверженности наверняка не достиг бы этого уровня, даже играя под руководством, возможно, лучшего или одного из лучших тренеров в мире.

Его лучшие черты – скромность, готовность учиться и принимать советы любого тренера. Он вырос, растёт и будет расти благодаря этому», – приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

В минувшем сезоне-2023/2024 Родри сыграл за «Манчестер Сити» 50 матчей, забил девять мячей и отдал 14 голевых передач.

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