Директор Федерации футбола Португалии: Роналду отличный ориентир, ключевой игрок

Технический директор Федерации футбола Португалии Жозе Коусейру высказался о важности нападающего Криштиану Роналду для сборной.

11 июня Португалия обыграла Ирландию со счётом 3:0. Роналду отметился дублем на 50 и 60 минутах.

«Очевидно, что Криштиану по-прежнему является отличным ориентиром, он ключевой игрок. Криштиану доказал это в матче с Ирландией, забив два гола. Трудно найти другого такого игрока, эта одержимость доставляет нам радость», – приводит слова Коусейру Al Nassr Zone.

С 14 июня стартует чемпионат Европы – 2024 в Германии, который пройдёт до 14 июля. Португалия сыграет в группе F с Чехией, Грузией и Турцией.

Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2023 года в товарищеском матче со сборной Казахстана (1:0). С того момента на счету 39-летнего нападающего 207 матчей за национальную команду, 130 мячей и 46 голевых передач.

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