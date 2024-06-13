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Германия — Шотландия: дата и время матча открытия Евро-2024

Германия — Шотландия: дата и время матча открытия Евро-2024
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14 июня сборная Германии сыграет со сборной Шотландии в матче открытия чемпионата Европы — 2024. Встреча на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится в 22:00 мск.

Матч можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko. А также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Германией и Шотландией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля. Обе команды попали в группу А со сборными Венгрии и Швейцарии.

Сборная Германии трижды становилась победителем Евро (1972, 1980 и 1996). Всего же немцы шесть раз выходили в решающий матч турнира.

Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая в финале обыграла сборную Англии со счётом 1:1 (3:2 пен.).

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