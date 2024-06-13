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Семшов назвал фактор, который поможет сборной Германии на домашнем Евро-2024

Семшов назвал фактор, который поможет сборной Германии на домашнем Евро-2024
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал, почему будет наблюдать на предстоящем чемпионате Европы — 2024 за сборной Германии.

«Сплав опыта и молодости Германии поможет. Мне очень интересно будет посмотреть за Вирцем, который в «Байере» лидер. Интересно, насколько он проявит свои лидерские качества в сборной. Это очень интересно», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат Европы — 2024 откроется в Германии 14 июня, в соревновании примут участие 24 команды, разделённые на шесть групп по четыре участника в каждой. В стартовом матче Евро-2024 встретятся национальная команда хозяев турнира и сборная Шотландии, эта игра пройдёт в Мюнхене на «Альянц-Арене». Финальный матч турнира запланирован на 14 июля.

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