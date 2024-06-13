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«Англия может показать трусливый футбол». Семшов рассказал, кто выиграет Евро-2024

«Англия может показать трусливый футбол». Семшов рассказал, кто выиграет Евро-2024
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Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Игорь Семшов ответил на вопрос о фаворитах предстоящего чемпионата Европы — 2024.

«Есть сборные, где собраны топовые футболисты. Помимо Франции, это Германия, Испания неплохая. А выиграет тот, кто будет единой командой. Один в поле не воин. Если футболисты объединятся, та же Франция или Германия, то могут выиграть турнир. Фаворит не обязательно будет чемпионом Европы. Мы просто говорим о командах, где собраны футболисты мирового уровня, за которыми нам хочется наблюдать, видеть их игру. В сборную Англии я не верю. Англия может где‑то недотерпеть. Может показать трусливый футбол. Я не верю в эту сборную. Выиграет или Германия, или Франция», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. На групповом этапе в турнире примут участие 24 европейские сборные, 16 из них выйдут в первую стадию плей-офф соревнования — 1/8 финала. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в 2021 году стала победителем перенесённого из-за пандемии Евро-2020.

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