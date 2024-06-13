Нагучев: английская пресса перед большими турнирами начинает бояться тренера Саутгейта

Футбольный комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев высказался о перспективах сборной Англии на предстоящем чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Английская пресса перед большими турнирами начинает бояться не свою команду, а тренера. Они боятся Саутгейта, который в какой‑то момент по ходу турнира начинает играть в трусливый футбол. У него команда переполнена шикарными атакующими игроками, а он перестраховывается. То у него 25 защитников, то груднички идут бить пенальти, то ещё что‑то происходит. Каждый раз это происходит в самый неподходящий момент. Англичане боятся тренера, боятся того, что ему что‑то взбредёт в голову. А по игрокам это суперкоманда», — сказал Нагучев в эфире телеканала «Матч ТВ».

С 14 июня по 14 июля 2024 года на футбольных полях Германии пройдёт очередной чемпионат Европы. Сборная Англии на Евро-2024 сыграет в одной группе с национальными командами Словении, Дании и Сербии. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая 11 июля 2021 года в финале Евро-2020 в Лондоне победила в серии пенальти сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). На послематчевую серию главный тренер британцев Гарет Саутгейт назначил 21-летнего на тот момент Джейдона Санчо и 19-летнего на тот момент Букайо Саку, оба игрока не реализовали свои удары — четвёртый и пятый в серии соответственно.