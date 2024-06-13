Мбаппе — о Евро: единственный трофей, который я ещё не выиграл со сборной Франции

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о предстоящем выступлении на чемпионате Европы — 2024 в Германии в составе национальной команды.

«Это будет невероятный опыт. Ещё одна возможность вписать главу в историю моей страны. Я буду готов. Все знают, что выиграть чемпионат Европы очень сложно. Все команды очень сильные. У нас сумасшедшая группа, но мы готовы к этому. Я хочу выиграть чемпионат Европы. Это единственный трофей, который я ещё не выиграл со сборной», — приводит слова Мбаппе Football on TNT Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

25-летний нападающий Килиан Мбаппе провёл за сборную Франции 79 матчей, в которых забил 47 голов и выполнил 33 результативных паса. В составе национальной команды футболист стал победителем чемпионата мира — 2018 и Лиги наций — 2020/2021.