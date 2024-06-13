Ламин Ямал высказался о сравнении с 16-летними Месси, Роналду и Мбаппе

16-летний полузащитник сборной Испании Ламин Ямал рассказал, как относится к сравнениям со звёздными футболистами.

«Знаю ли я, что в моём возрасте делали Месси, Роналду и Мбаппе? Я не особо задумываюсь об этом, потому что тогда были другие времена. Прежде всего я стараюсь сосредоточиться на настоящем моменте, на Евро, на матчах.

Людям свойственно делать такие сравнения, но я стараюсь быть самим собой, играть в свой футбол, чтобы меня ценили за то, кто я есть, за то, что я Ламин», — приводит слова Ямала Mundo Deportivo.

На чемпионате Европы – 2024 сборная Испании сыграет в группе В со сборными Хорватии, Италии и Албании.

В минувшем сезоне Ямал сыграл 50 матчей, забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

Звёздные «ветераны» Евро-2024