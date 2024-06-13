Матч чемпионата Европы между Сербией и Англией может оказаться под угрозой срыва

Власти Германии обеспокоены потенциальными угрозами срыва матча между сборными Сербии и Англии, сообщает BBC.

По информации источника, правоохранительные органы опасаются агрессивного поведения сербских ультрас, которые могут попасть на стадион вместе с остальными болельщиками. Ожидается, что 500 сербских фанатов окажутся внутри тысячи поклонников Англии, что может спровоцировать конфликт.

По этой причине в качестве мер по предотвращению потенциального конфликта на стадионе будет продаваться только слабоалкогольное пиво, болельщики из двух стран будут держаться отдельно, а в рамках масштабной операции по обеспечению безопасности будут дежурить более 1000 полицейских.

Англия и Сербия находятся в группе С с Данией и Словенией. Очный матч между командами состоится 16 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в 22:00 мск.

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