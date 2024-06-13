Мбаппе: сейчас смотрю с улыбкой на проигранный финал чемпионата мира в Катаре

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к поражению от сборной Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 в Катаре в декабре 2022 года (3:3, 2:4 пен.).

«Нам нужно двигаться дальше после финала чемпионата мира в Катаре. Сейчас я смотрю на ту игру с улыбкой, потому что она уже стала частью истории. Надеюсь, что мы выиграем чемпионат мира в США», — приводит слова Мбаппе Football on TNT Sports в социальной сети X (ранее Twitter).

18 декабря 2022 года нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил хет-трик и забил послематчевый пенальти в финальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре со сборной Аргентины. Однако это не помогло его команде выиграть трофей — дополнительное время завершилось вничью со счётом 3:3, в серии послематчевых пенальти точнее были аргентинцы (4:2 в пользу команды Лионеля Месси).