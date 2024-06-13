Дарио Срна рассказал о своих ожиданиях от сборной Хорватии на Евро-2024

Бывший капитан сборной Хорватии экс-защитник Дарио Срна высказался о перспективах «шашечных» на предстоящем чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Мы всегда верим в Хорватию. Я верил, что мы сможем выиграть чемпионат Европы в Австрии и Швейцарии, а затем во Франции. Хорватия — очень опасный соперник, с отличными игроками. Я всегда буду верить. Мы малочисленный народ, но сильны как команда. В этом году мы выиграли ещё один титул чемпиона мира по водному поло. В футболе мы добились отличных результатов за последние несколько лет, и поэтому ожидания высоки. Мы конкурентоспособны», — приводит слова Срны FourFourTwo.

Соперником сборной Хорватии по группе B чемпионата Европы — 2024 станут национальные команды Италии, Испании и Албании.