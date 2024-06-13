Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца стал отцом

Бразильский защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца стал отцом. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Фернандо Костанца стал папой. Поздравляем Фернандо и его супругу Марию с рождением ребёнка!

Счастья, благополучия семье, здоровья малышу и маме!» — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Фернандо Костанца провёл 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на счету футболиста четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями защитник не отметился.

«Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте в турнирной таблице. Команда Игоря Осинькина набрала 41 очко за 30 матчей.