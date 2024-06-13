«На данный момент я даже не знаю, где буду играть». Маркос Алонсо — о будущем

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо высказался о своём будущем, а также об изменениях в клубе. У футболиста завершится срок контракта с «Барселоной» 30 июня.
«На данный момент я даже не знаю, где буду играть. Надеемся, что скоро будут новости.
Уход Хави? Как и все, удивлён изменениями в клубе, но такие вещи случаются. Команде нужно сосредоточиться на следующем сезоне и начать его на высоте.
Сейчас я с нетерпением жду Евро, как ещё один болельщик», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.
В сезоне-2023/2024 испанской Примеры 33-летний Маркос Алонсо провёл пять матчей. Также на счету защитника три игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.