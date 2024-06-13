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Валерий Газзаев высказался о назначении сына на пост главного тренера «Родины»

Валерий Газзаев высказался о назначении сына на пост главного тренера «Родины»
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Российский специалист Валерий Газзаев прокомментировал назначение сына Владимира на пост главного тренера московской «Родины». Клуб объявил о назначении Владимира Газзаева вчера, 12 июня.

«Поздравляю сына с тем, что его назначили на должность главного тренера «Родины». Я уверен, что он будет успешно работать. Когда он работал в «Алании» в самый сложный период, когда сезон длился полтора года, он вывел команду в Премьер-Лигу, играл в финале Кубка России и выводил её в еврокубки. Он успешно работал в Казахстане в «Тоболе» и «Актобе», с которым становился серебряным призёром чемпионата и финалистом Кубка страны. У него достаточно большой опыт и перспективы для весьма успешной работы», — приводит слова Валерия Газзаева «РИА Новости Спорт».

«Родина» заняла пятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66). Ранее пост главного тренера «Родины» покинул испанский специалист Франк Артига.

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