Кварацхелия — о составе сборной Грузии: сочетание молодости и опыта, у нас хорошая команда

Нападающий итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия считает, что в сборной Грузии собрались отличные игроки.

«В нашем составе присутствует сочетание опытных и молодых игроков, у нас хорошая команда. Мы стали одним сплочённым коллективом, который способен сразиться с кем угодно. Гурам Кашия (центральный защитник и капитан сборной Грузии. — Прим. «Чемпионата») — хороший пример для всех нас. Он опытен, он подаёт молодым игрокам пример того, что нужно усердно работать каждый день. Он настоящий капитан, и всё, что мы можем сделать, это поблагодарить его. Гурам ведёт нас вперёд и делает всё, что должен делать настоящий капитан на поле и за его пределами», — приводит слова Кварацхелии официальный сайт УЕФА.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии.