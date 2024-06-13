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Экс-игрок сборной Грузии Джанашия: на чемпионате Европы жду только победы

Экс-игрок сборной Грузии Джанашия: на чемпионате Европы жду только победы
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Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы — 2024.

«Я жду только победы от Грузии, победы на Евро. Точно должны выигрывать первую игру, а дальше посмотрим, что будет. Состав у нас сильный. Смотрел последние матчи и могу сказать, что грузинская сборная очень хороша. Поборемся. Плохо на Евро Грузия точно не выступит. Самое главное — сначала выйти из группы», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии.

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