Экс-игрок сборной Грузии Джанашия: на чемпионате Европы жду только победы

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы — 2024.

«Я жду только победы от Грузии, победы на Евро. Точно должны выигрывать первую игру, а дальше посмотрим, что будет. Состав у нас сильный. Смотрел последние матчи и могу сказать, что грузинская сборная очень хороша. Поборемся. Плохо на Евро Грузия точно не выступит. Самое главное — сначала выйти из группы», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Грузии начнёт свой путь на турнире с группы F, где её соперниками станут национальные команды Турции, Чехии и Португалии.