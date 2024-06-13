«Новая эра клуба должна начаться с новым человеком». Терзич — об уходе из «Боруссии» Д

Немецкий тренер Эдин Терзич высказался об уходе с поста главного тренера дортмундской «Боруссии». Сегодня, 13 июня, клуб принял его отставку.

«Мне невероятно больно говорить это всем болельщикам чёрно-жёлтых, но сегодня я расстаюсь с «Боруссией» Дортмунд. Для меня было огромной честью выиграть Кубок Германии с «Боруссией» и привести этот фантастический клуб к финалу Лиги чемпионов. После игры на «Уэмбли» я попросил о встрече с высшим руководством клуба, потому что после 10 лет в «Боруссии» – включая пять в тренерском штабе и два с половиной в качестве главного тренера – я чувствую, что новая эра клуба должна начаться с новым человеком на бровке.

Все, кто мне близок, знают, что мне было очень трудно принять это решение в последние несколько недель, но после интенсивных обсуждений моё фундаментальное мнение не изменилось. Желаю «Боруссии» Дортмунд всего наилучшего, и это не прощание – скоро увидимся», — приводит слова Терзича официальный сайт «Боруссии».