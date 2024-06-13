Защитник сборной Нидерландов де Лигт: мы можем далеко пройти на Евро-2024

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт высказался о предстоящем чемпионате Европы и оценил свою команду.

«Хорошо, что у нас много ребят из лучших команд Европы. Это очень важно для такого турнира, потому что это означает, что у нас есть необходимый опыт игры с топ-игроками каждые три-четыре дня. У нас высокий уровень мастерства по всем направлениям. Нам придётся двигаться от матча к матчу, но я думаю, что мы, безусловно, можем далеко пройти.

У нас хорошая команда. Мы хорошо работаем над этим. У нас есть команда, члены которой могут стать ещё ближе друг к другу как на поле, так и за его пределами», — приводит слова де Лигта Reuters.

Сборная Нидерландов сыграет на Евро в группе D с Польшей, Австрией и Францией.