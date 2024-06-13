Игрок Испании Ольмо: если нужно доказать, что мы в состоянии победить, мы это сделаем

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо заявил, что национальная команда постарается проявить себя с лучшей стороны на чемпионате Европы — 2024.

«Мы знаем, что сильны. Если кто-то в этом сомневается, если нам нужно доказать, что мы в состоянии победить, мы это сделаем», — приводит слова Ольмо AS.

В пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.