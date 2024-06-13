Директор «Балтики»: уверен, что через год вернёмся в РПЛ

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян заявил, что уже через год калининградский клуб вернётся в Российскую Премьер-Лигу, из которой вылетел по итогам минувшего сезона. Функционер считает, что нет ни одной объективной причины, почему «Балтика» может не вернуться в РПЛ.

«Безусловно, просели, вылетев из РПЛ. Но у нас отличный стафф, появился резерв — как клуб «Балтика» стала сильнее.

Где «Балтика» будет через год? Уверен, что в РПЛ. Для этого у нас всё есть: и грамотный подход генерального директора, и — по-прежнему — поддержка Ростеха и области. К тому же уровень игроков и [будущих] тренеров соответствуют нашим целям. Как бы это ни было сложно, нет ни одной причины, почему мы не можем вернуться», — приводит слова Армена Маргаряна интернет-портал Sport24.

Напомним, «Балтика» вылетела из РПЛ по итогам сезона-2023/2024, заняв предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата. Интерес к Латышонку, по данным СМИ, стали проявлять «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов Российской Премьер-Лиги.