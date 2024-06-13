Гойкович: когда услышал про трансфер Сафонова в «ПСЖ», подумал, что это шутка

Бывший футболист «Оренбурга» Ренато Гойкович отреагировал на информацию, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу во французский «Пари Сен-Жермен».

«Когда я услышал, что Матвей переходит в «ПСЖ», подумал, что это шутка. Не из-за того, что Сафонов плохой игрок, а потому что речь про переход из «Краснодара» в «ПСЖ» в момент, когда российские клубы не играют в еврокубках и сборная России не выступает в официальных матчах. Получится ли у Матвея во Франции? Понятно, что он идёт не первым вратарём, но в клубе ему наверняка всё объяснили. Как отказаться от трансфера в «ПСЖ»?» — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.