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«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе бразильского полузащитника

«Вест Хэм Юнайтед» объявил о переходе бразильского полузащитника
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Бразильский полузащитник Луис Гильерме стал игроком английского «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт «Вест Хэм Юнайтед».

Фото: ФК «Вест Хэм Юнайтед»

«Вест Хэм Юнайтед» рад объявить о подписании пятилетнего контракта с молодым бразильским вингером Луисом Гильерме из «Палмейраса».

18-летний футболист завершит свой переход в пятницу, 14 июня, когда официально откроется летнее трансферное окно, при условии получения международного разрешения и разрешения на работу.

Он считается одним из самых перспективных игроков в южноамериканском футболе и, несмотря на свой юный возраст, уже провёл 40 матчей за «Палмейрас», выиграл титул чемпиона Бразилии, сыграл в Кубке Либертадорес и стал чемпионом своей страны среди юношей до 20 лет», — написано в заявлении клуба.

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