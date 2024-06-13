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УЕФА указал российские телеканалы среди вещателей Евро-2024

УЕФА указал российские телеканалы среди вещателей Евро-2024
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УЕФА на своём официальном сайте опубликовал список вещателей чемпионата Европы — 2024. В этот список были включены и российские телеканалы, несмотря на отстранение России от международных турниров.

В пятницу, 14 июня, начнётся чемпионат Европы — 2024. «Чемпионат» будет проводить текстовые онлайн-трансляции матчей турнира. В прямом эфире игры чемпионата Европы покажут в России телеканал «Матч» и онлайн-кинотеатр Okko.

Таблица групп Евро-2024

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

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