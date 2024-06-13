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Йевтич: Сербия не показывает свой истинный уровень на больших турнирах

Йевтич: Сербия не показывает свой истинный уровень на больших турнирах
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Бывший полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, имеющий сербское гражданство, оценил потенциал сборной Сербии на предстоящем чемпионате Европы — 2024. По его мнению, сербская национальная команда никогда не показывает свой реальный уровень на больших турнирах.

«По качеству и уровню футболистов это очень сильная сборная. Хотя на больших турнирах никогда не показывает до конца свой истинный уровень. Желаю, чтобы на этом чемпионате Европы Сербия как минимум вышла из группы», – приводит слова Йевтича Metaratings.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы противостояние сборных Германии и Шотландии в рамках группы А. Игра состоится 14 июня.

Напомним, действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

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