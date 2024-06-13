Глеб: чемпионат Европы будет ровным, почти в любой стране есть ведущие футболисты

Бывший футболист сборной Беларуси Александр Глеб поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы — 2024.

«Футбол в Европе сейчас выравнялся. Много хороших футболистов, почти в любой стране играют одни из ведущих игроков. Фавориты предстоящего Евро всё те же, но добавятся ещё пару команд. На мой взгляд, этот чемпионат Европы будет более ровный. Буду следить за топовыми сборными: Италия, Франция, Германия», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла национальную команду Англии.